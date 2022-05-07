НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Петербуржец два года домогался малолетней дочери сожительницы

В полицию обратилась мать девочки 2009 года рождения.  Житель Купчино два года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери сожительницы, сообщил НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.

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