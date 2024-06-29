По какой причины скручиваются листья у помидора, что действительно поможет Алёна Юрьева Владельцы помидорных участков часто сталкиваются с проблемой скручивания листьев на кустах, что может быть серьезным сигналом о необходимости вмешательства.
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