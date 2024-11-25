Globaltrans объявил о проведении тендерного предложения на AIX по цене $4,3 за ГДР

Globaltrans Investment PLC сообщает, что SQIF Capital JSC, действующее от своего имени, но за счет и в интересах Adaptive Capital Limited, прямой дочерней структуры компании, запустило добровольное биржевое тендерное предложение о выкупе определенных глобальных депозитарных расписок Globaltrans (ISIN US37949E2046, специальный ISIN US1CCCCCCCC0, специальный тикер: GLTR.