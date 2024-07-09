В Челябинской области размыло плотину на реке Катав

В Катав-Ивановском районе объявили о введении режима повышенной готовности. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района, сегодня, 9 июля, на территории муниципалитета введен режим повышенной готовности в связи с размывом дамбы в селе в Верх-Катавка.