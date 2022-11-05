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Чемпионат Турции. «Бешикташ» в гостях у «Галатасарая»

«Галатасарай» примет «Бешикташ» в 13-м туре турецкой Суперлиги. «Бешикташ» занимает 4-е место в таблице, «Галатасарай» – 5-е.

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