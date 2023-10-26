"Домой, или помогай защищать новую Родину": Правительство приняло важное решение по мигрантам

Ну сколько можно путать людей, внушать бредовые мысли?! В России нет мобилизации, на верху считают, что она не нужна. Следовательно по мобилизации никого в настоящее время направить в Вооруженные силы не могут никакие силовики. Призвать в Вооруженные силы могут только граждан России. Мигрантов призвать нельзя! Тот, кто вчера был мигрантом, а сегодня является гражданином России должен стоять на военном учете и может быть призван в ВС России в соответствии с законом о призыве. Но надо иметь ввиду, что призывников не направляют на фронт. Третий вариант - подписание контракта с МО РФ и направление на фронт - дело исключительно добровольное, заставить нельзя. Хотя, на мой взгляд, предложить вариант: контракт или домой, было бы полезно, чтобы поубавить численность, прямо скажем, чужеродного элемента в России. Но это незаконно.

Дочь Солнца и Земли

Главное для любой нации - СОХРАНЯТЬ ЗДОРОВЫЙ ГЕНОФОНД НАРОДА СТРАНЫ. СКОЛЬКО ПОЛЕГЛО РУССКИХ В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ - 20 МИЛЛИОНОВ, СКОЛЬКО РУССКИХ полегло сейчас на Украинском фронте? Сколько в госпиталях изуродованных и без памяти? Сейчас нашу страну заполонили почти все южные народы. Да, они работают на низкооплачиваемых работах, как говорят ( в этом надо еще разобраться). Но душой и телом они ВСЕ принадлежать своим РОДИНАМ - КИТАЮ, территориям Кавказа и т.д.. И там, на своих Родинах наших русских ребят в Армии, особенно на Кавказе, не очень жалуют и издеваются над ними довольно жестоко. Так кого защищают на украинском фронте наши российские русские ребята сейчас? Тех, кто их не слишком уважает и живет теперь на нашей территории??????????? Поэтому имею полное право от всех русских матерей РОССИИ сказать - ВЫБОР НАШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА - САМЫЙ ВЕРНЫЙ И СПРАВЕДЛИВЫЙ!!! Пусть еще докажут ВСЕ ИММИГРАНТЫ - имеют ли они ПРАВО ЖИТЬ В НАШЕЙ РОССИИ.... И пусть они докажут это на Украинском фронте своей честью, подвигами и доблестью. Тогда и подумает русский народ считать ли иммигрантов своими братьями и сестрами?!?