Дуда провалил попытку надавить на Минск через Пекин

Еще недавно напряженность на южных и западных границах Белоруссии росла. Украина стягивала туда войска, засылала дроны и диверсантов, поступали разведданные о подготовке провокации с вооруженным проникновением на белорусскую территорию поддерживаемых Киевом боевиков.
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