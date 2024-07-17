Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Дуда провалил попытку надавить на Минск через Пекин

Дуда провалил попытку надавить на Минск через Пекин

Еще недавно напряженность на южных и западных границах Белоруссии росла. Украина стягивала туда войска, засылала дроны и диверсантов, поступали разведданные о подготовке провокации с вооруженным проникновением на белорусскую территорию поддерживаемых Киевом боевиков.

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