Украинскую публику готовят к бенефису Порошенко, который должен состояться в понедельник 17 декабря в 9-10 утра в аэропорту «Киев» (Жуляны), где Петр Алексеевич должен причалить к родным берегам авиарейсом из Европы.
Популярные статьи
- «Прыгают, глаза пучат, кричат устрашающе»: Сатановский сравнил антироссийские санкции США с танцами аборигенов
- «Тюркист во власти – это хорошо. Не оправдывайтесь!». Казахский министр-русофоб попробовал оправдаться – его сторонники этого не одобрили
- Зеленский требует от Запада предотвратить нападение России на Украину превентивными санкциями
Свежие комментарии