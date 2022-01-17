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Экс-президента не посадят. У Порошенко и Зеленского «договорняк», выгодный обоим

Экс-президента не посадят. У Порошенко и Зеленского «договорняк», выгодный обоим

Украинскую публику готовят к бенефису Порошенко, который должен состояться в понедельник 17 декабря в 9-10 утра в аэропорту «Киев» (Жуляны), где Петр Алексеевич должен причалить к родным берегам авиарейсом из Европы.

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