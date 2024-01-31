Politico: Пентагон завершил испытания боеприпасов GLSDB, поставка на Украину будет произведена в ближайшие дни

Анонсированные к поставке на Украину еще в прошлом году малогабаритные высокоточные бомбы, так называемые "бомбы малого калибра, запускаемые с земли" - GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), завершили испытания и в ближайшее время могут быть переданы Киеву.