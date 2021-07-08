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Полицейские пары Бурятии поздравляют жителей республики с Днем семьи, любви и верности!

Полицейские пары поздравляют жителей республики с Днем семьи, любви и верности! Дарима и Сергей Эрдынеевы познакомились 20 лет назад во Всероссийском детском центре «Океан» в г.

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