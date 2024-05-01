НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ферран разозлился на Левандовского и ушел в подтрибунку сразу после свистка в матче с «Валенсией». Он хотел пробить штрафной, с которого Роберт сделал хет-трик

В пятницу «Барселона» принимала «Валенсию» (4:2) в матче 33-го тура Ла Лиги. На 94-й минуте игры нападающий Роберт Левандовски со штрафного забил четвертый гол «каталонцев», обеспечивший ему хет-трик.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх