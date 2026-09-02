Как грамотно спланировать баню 6×4 для семьи из четырёх человек

Когда я впервые увидела проект бани 6×4, то подумала: двадцать четыре квадратных метра — это же целая квартира-студия! В голове сразу нарисовалась картинка: просторная парная, отдельный душ, уютная комната отдыха с мягким уголком.
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