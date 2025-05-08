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Лунный прогноз по всем сферам жизни: когда планировать дела в мае 2025

Лунный прогноз по всем сферам жизни: когда планировать дела в мае 2025

Лунный прогноз по всем сферам жизни: когда планировать дела в мае 2025 Алёна ЮрьеваМай 2025 года обещает быть динамичным и полным перемен, ведь последний месяц весны начался с растущей Луны и завершится на подъеме новой энергии.

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