Лунный прогноз по всем сферам жизни: когда планировать дела в мае 2025 Алёна ЮрьеваМай 2025 года обещает быть динамичным и полным перемен, ведь последний месяц весны начался с растущей Луны и завершится на подъеме новой энергии.