В Приморье крупный пожар вспыхнул рядом со школой

В Приморском крае крупный пожар вспыхнул совсем рядом со школой. Инцидент произошел в селе Вольно-Надеждинское Надеждинского района, и теперь в деле разбирается прокуратура, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.