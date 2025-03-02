В Приморье крупный пожар вспыхнул рядом со школой

В Приморском крае крупный пожар вспыхнул совсем рядом со школой. Инцидент произошел в селе Вольно-Надеждинское Надеждинского района, и теперь в деле разбирается прокуратура, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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