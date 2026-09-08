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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лаутаро после 1:2: «Интер» играл намного лучше «Реала», но две ошибки дорого нам обошлись. Мы не заслуживали поражения»

Нападающий « Интера » Лаутаро Мартинес заявил, что «нерадзурри» превзошли «Реал» по игре, несмотря на поражение.

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