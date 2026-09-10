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Сколько ждать скорую: юрист разъяснила установленные законом сроки

Сколько ждать скорую: юрист разъяснила установленные законом сроки

Для отдаленных населенных пунктов региональные программы госгарантий предусматривают увеличенное время доезда Скорая помощь обязана прибыть на экстренный вызов в течение 20 минут, заявила юрист и эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Попова.

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