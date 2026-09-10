Сколько ждать скорую: юрист разъяснила установленные законом сроки

Для отдаленных населенных пунктов региональные программы госгарантий предусматривают увеличенное время доезда Скорая помощь обязана прибыть на экстренный вызов в течение 20 минут, заявила юрист и эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Попова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Нет совести". Во...
- "Нет совести". Во...
- Никита Михалков п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым