Сколько ждать скорую: юрист разъяснила установленные законом сроки

Для отдаленных населенных пунктов региональные программы госгарантий предусматривают увеличенное время доезда Скорая помощь обязана прибыть на экстренный вызов в течение 20 минут, заявила юрист и эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Юлия Попова.