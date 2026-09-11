Сводки СВО, 11 сентября, главное: Крах ВСУ в Оскольском «котле», 16 флагов России в Малой Токмачке

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Безбашенный кошмар для минного поля: эксперт показал новую роль танка Т-80
Военный аналитик Сергей Маржецкий предложил нестандартное применение танку Т-80. Это даст возможность машине работать на минных полях.
Военный аналитик Сергей Маржецкий предложил превратить танки Т-80 в тяжёлые машины для прорыва минных полей. Для этого с танка снимается башня, а штатное шасси переоборудуется в защищённую платформу под трал и средства борьбы с электронными минами. Вместо башни корпус получает усиленный бронекороб, прикрывающий машину от атак беспилотников сверху и с боков. Спереди на корпусе размещается катковый трал для механического уничтожения мин.
Почему именно Т-80
Выбор платформы обоснован типом двигателя. Газотурбинная установка ГТД-1250 или ГТД-1500 выдаёт максимальный крутящий момент, что позволяет плавно буксировать катковый трал ТМТ-К весом в семь с половиной тонн по тяжёлому грунту. Там, где дизельный двигатель Т-90 теряет тягу, газотурбинная установка сохраняет стабильность усилия на валу. По словам Маржецкого, именно это делает шасси Т-80 предпочтительным для работы с массивным тралом на сложных участках, где важна не скорость, а устойчивая тяга.
Электронная защита и автономность
Дополнительно Маржецкий предложил заимствовать элементы комплекса «Листва» для подавления электронных взрывателей. Это расширяет функционал машины за рамки механического разминирования и позволяет бороться с минами, оснащёнными радиоуправляемыми взрывателями. Саму конструкцию, по мнению аналитика, нужно изначально проектировать под дистанционное управление. Полностью автономный режим работы станет ключевым требованием к такой машине — оператор при разминировании не должен находиться внутри.
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