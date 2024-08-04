Оскорбил русских десантников? Соловьев жестко «разнес» Юрия Подоляку: что за скандальный пост он выложил

Балу -

Вся беда в том, что даже переехав в Россию и получив российское гражданство и российский паспорт они не стали русскими... Большая часть их сознательной жизни прошла на Украине и там же под воздействием окружающей среды они и сформировалось как люди с украинским мировоззрением... Не НА украинском думают, а именно КАК украинцы... Даже если и думают они на русском... Они и дальше будут думать и поступать как украинцы... А вот станут ли они русскими - это вопрос...