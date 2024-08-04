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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Оскорбил русских десантников? Соловьев жестко «разнес» Юрия Подоляку: что за скандальный пост он выложил

Оскорбил русских десантников? Соловьев жестко «разнес» Юрия Подоляку: что за скандальный пост он выложил

Юрик отличился) Илья Ремесло Многие после этого "поздравления" обвиняют Юрия Подоляку в некомпетентности.

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Комментарии
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Андрей Пугачев
Всех подобных подоляк, витязевых домой! В родную неньку идо нех&amp;й!
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6 час.
Балу -
Вся беда в том, что даже переехав в Россию и получив российское гражданство и российский паспорт они не стали русскими... Большая часть их сознательной жизни прошла на Украине и там же под воздействием окружающей среды они и сформировалось как люди с украинским мировоззрением... Не НА  украинском думают, а именно КАК украинцы... Даже если и думают они на русском... Они и  дальше будут думать и поступать как украинцы... А вот станут ли они русскими - это вопрос...
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3 час.
Альберт Волков
Ну, налетело вороньё... Не надо всех под одну гребенку чесать. Да, угораздило Ю. Подоляке так влипнуть спросонья по недосмотру. Но есть к этому случаю поговорка русская: «и на старуху бывает проруха». А уважать его по  делам во благо воспитания патриотического молодого российского поколения есть за что, и за справедливую общественную позицию. Он не дурак, чтобы так по-глупому спалиться, если даже предположить, что специально...
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2 мин.

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