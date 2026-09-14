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Сила общего дела: фонд «Геленджик — город добра» собрал свыше 1,6 миллиона рублей в рамках благотворительной акции

Сила общего дела: фонд «Геленджик — город добра» собрал свыше 1,6 миллиона рублей в рамках благотворительной акции

Более полутора миллионов рублей — такой итог масштабной благотворительной акции фонда «Геленджик — город добра».

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