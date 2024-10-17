Журналист Fox Байер обвинил штаб Харрис в сокращении времени интервью с ней

Время, отведенное ведущему Fox News Бретту Байеру на интервью с кандидатом в президенты США Камалой Харрис, было сокращено в результате действий ее команды, сообщает New York Post со ссылкой на журналиста.
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