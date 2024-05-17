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В Санкт-Петербурге местный житель напал на ребенка

В Санкт-Петербурге местный житель напал на ребенка

В Санкт-Петербурге местный житель напал ребенка и нанес ножевое ранение. Об этом пишет «МК-Питер».Как стало известно, к правоохранительным органам обратилась мать пострадавшего.

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