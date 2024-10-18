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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле клиника "Добрый доктор" отсудила 101 млн рублей у бывшего главврача

В Барнауле клиника "Добрый доктор" отсудила 101 млн рублей у бывшего главврача

Сергей Богданов вправе оспорить решение суда Барнаульская частная клиника "Добрый доктор" отсудила 101,4 млн рублей у бывшего главврача Сергея Богданова, пишет "Толк" со ссылкой на Арбитражный суд Алтайского края.

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Комментарии
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А Кудасов
Похоже пора лозунг &quot;НЕ УКРАДЁШЬ - НЕ ПРОЖИВЁШЬ&quot; следует признать государственным.
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22 час.

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