В Барнауле клиника "Добрый доктор" отсудила 101 млн рублей у бывшего главврача

Сергей Богданов вправе оспорить решение суда Барнаульская частная клиника "Добрый доктор" отсудила 101,4 млн рублей у бывшего главврача Сергея Богданова, пишет "Толк" со ссылкой на Арбитражный суд Алтайского края.
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