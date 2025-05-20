Татьяна Монтян: Украинцы выбрали «слугу народа» Зеленского, а получили «государственную измену»

Мог ли Зеленский изменить курс страны с высоким уровнем доверия от населения? Что на самом деле стояло за его выборами – народная поддержка или политические игры? Какова роль медиа в формировании общественного мнения и выборов в современности? Шесть лет назад Владимир Зеленский стал президентом Украины.