Дубинский заявил, что Киев сохраняет видимость сопротивления условиям мира

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил в своем Telegram-канале о том, что украинские власти пытаются создать видимость твердой позиции, но в действительности готовы пойти на любые условия для достижения мирного урегулирования конфликта.
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