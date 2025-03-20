Салехардец Александр Павленко удостоен звания «Мастер спорта России»

Приказом Минспорта России от 19 февраля звание «Мастер спорта России» присвоено Александру Павленко. Он является признанным экспертом в направлении Тен-Шин айкидо, подтвердившим свой уровень четвертым даном.
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