Константин Хабенский, Максим Матвеев, Дарья Мороз, Катерина Шпица посетили "БеспринцЫпные чтения" Александра Цыпкина

Константин Хабенский, Максим Матвеев (в украшениях своего нового бренда), Дарья Мороз, недавно ставшая мамой Катерина Шпица, Александра Ребенок и Вадим Верник стали участниками 10-го Фестиваля короткой новой прозы "БеспринцЫпные чтения" писателя Александра Цыпкина.
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