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В Южной Осетии состоятся мероприятия Военно-технического форума «Армия-2022» на площадках ЮВО

В Южной Осетии состоятся мероприятия Военно-технического форума «Армия-2022» на площадках ЮВО

Также на форуме будут организованы военно-спортивные игры, развлекательные площадки культурно-художественной и военно-патриотической направленности, будет работать полевая кухня.

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