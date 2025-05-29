Ценники на заправке снова переписали 🤔🤔🤔 Ранее Волгоградстат отчитался о снижении цен на топливо в регионе.
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Ценники на заправке снова переписали 🤔🤔🤔 Ранее Волгоградстат отчитался о снижении цен на топливо в регионе.