Последние новости о ситуации вокруг Украины на 20 августа 2024 года: Кто поставил иностранных наемников над украинскими мобилизованными, зачем раскольникам боевики в Лавре и что Моди скажет Зеленскому

Hаемники с военным опытом становятся командирами у украинских мобилизованных REUTERSСегодня 9K прочитали На Донбассе освобождены Артемово и станция Выемка Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль железнодорожную станцию и освободили один из крупных населенных пунктов Дзержинской агломерации – Артёмово в ДНР.