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Царьград

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В Сети появилось эффектное видео ночных ударов ВС России по городу Стрый

В Сети появилось эффектное видео ночных ударов ВС России по городу Стрый

"Страна.ua" опубликовала кадры зарева от взрывов во Львовской областиКоординатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что ВС России нанесли около 4 ударов по объектам в городе Стрый Львовской области.

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