Продюсеры фильмов о Гарри Поттере переосмыслят образ Бонда

Продюсеры фильмов о Гарри Поттере и Человеке-пауке, Дэвид Хейман и Эми Паскаль, намерены воссоздать образ Джеймса Бонда после того, как студия Amazon MGM Studios получила от предыдущих продюсеров франшизы, Барбары Брокколи и Майкла Уилсона, творческий контроль над франшизой.