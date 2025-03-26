Продюсеры фильмов о Гарри Поттере переосмыслят образ Бонда

Продюсеры фильмов о Гарри Поттере и Человеке-пауке, Дэвид Хейман и Эми Паскаль, намерены воссоздать образ Джеймса Бонда после того, как студия Amazon MGM Studios получила от предыдущих продюсеров франшизы, Барбары Брокколи и Майкла Уилсона, творческий контроль над франшизой.
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