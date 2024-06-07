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Россиянам назвали семь способов сэкономить на счетах за ЖКУ

Россиянам назвали семь способов сэкономить на счетах за ЖКУ

Экономист Щербаченко: посудомойка снижает расходы на ЖКУ Ежемесячные коммунальные платежи являются одним из основных направлений расходов бюджета любой семьи, отметил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.

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