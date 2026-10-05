Инструктор FPV-дронов Вайк пошёл на СВО из-за атаки БПЛА ВСУ на Москва-Сити

Главное в тезисах: Личная мотивация: Инструктор FPV-дронов с позывным Вайк отправился на СВО после атаки украинских БПЛА на Москва-Сити в 2023 году — его дочь должна была поехать туда на экскурсию.
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