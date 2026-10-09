Назван лауреат Нобелевской премии мира 2026 года

Лауреатом Нобелевской премии мира 2026 года стала Наванетхем «Нави» Пиллэй. Об этом сообщается на официальном сайте премии.
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