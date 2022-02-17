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Секретарь СНБО заявил о «дерзких провокациях» со стороны России

Секретарь СНБО заявил о «дерзких провокациях» со стороны России

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не видят признаков полномасштабной операции против страны со стороны России, но отмечают «массированные провокации», заявил секретарь организации Алексей Данилов в эфире телеканала 1+1.

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