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Снукерист.ру

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Шанхай Матерс 2026: Ронни О’Салливан начал новый снукерный сезон с уверенной победы

Шанхай Матерс 2026: Ронни О’Салливан начал новый снукерный сезон с уверенной победы

Ронни О’Салливан, Крис Уокелин, Дин Джуньху, Сяо Годун и Барри Хокинс вышли в 1/8 финала на пригласительном Shanghai Masters 2026, сообщает totallysnookered Ронни О’Салливан (фото: totallysnookered)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - первый раунд Ронни О’Салливан успешно стартовал в новом профессионально снукерном сезоне, одержав убедительную победу в первом раунде Shanghai Masters 2026.

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