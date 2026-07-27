Шанхай Матерс 2026: Ронни О’Салливан начал новый снукерный сезон с уверенной победы

Ронни О’Салливан, Крис Уокелин, Дин Джуньху, Сяо Годун и Барри Хокинс вышли в 1/8 финала на пригласительном Shanghai Masters 2026, сообщает totallysnookered Ронни О’Салливан (фото: totallysnookered)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - первый раунд Ронни О’Салливан успешно стартовал в новом профессионально снукерном сезоне, одержав убедительную победу в первом раунде Shanghai Masters 2026.