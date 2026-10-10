Кабмин частично снял запрет на экспорт дизтоплива из РФ

Российский кабмин объявил о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из страны.«Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России.
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