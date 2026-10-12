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МОСИНФОРМ

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Открыт прием заявок на участие компаний в проекте «Зима в Москве»

Открыт прием заявок на участие компаний в проекте «Зима в Москве»

Московские компании могут подать заявку на участие в проекте «Зима в Москве». Уже несколько сезонов городские мероприятия помогают бизнесу знакомить новых клиентов со своими предложениями, увеличивать продажи и укреплять лояльность аудитории.

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