"Известия": число работающих пенсионеров в России сократится до 5,6 млн к 2025 году

Уменьшение количества работающих пенсионеров в России к 2025 году сократится с 7,9 млн до 5,6 млн, это произойдет благодаря реформе в этой области - поправке о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет у мужчин и с 55 до 60 лет у женщин.