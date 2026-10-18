Германии больше нечего предложить киевскому режиму для противовоздушной обороны Украины. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам бундестага Армин Лашет, пишет Berliner Zeitung.
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