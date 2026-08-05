Ваня Дмитриенко собрал рекордные 70 тыс. зрителей в «Лужниках»

2 августа Ваня Дмитриенко установил рекорд, собрав 70 тысяч зрителей в «Лужниках». Благодаря «Европе Плюс» 100 счастливчиков бесплатно попали на грандиозное шоу, став частью исторического события для молодой звезды российской сцены.
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