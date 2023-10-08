РИАМО
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАМО

59 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Да кому интересно, чего там хрюкает этот папа, пусть лучше занимается своей ватиканской пидорастнёй, два кислых друга...Папа Римский Фран...
  • Алексей Сафронов
    Строительство в Турции газового центра, как терминала раздающего покупателям товара, нужно Турции. Вот пускай они стр...Эксперт Капитонов...
  • Елена Бреслова
    пока не надо строить на пороге 3-я мировая...Эксперт Капитонов...

Эксперт Капитонов: пока не стоит строить газовую инфраструктуру в Турции

Эксперт Капитонов: пока не стоит строить газовую инфраструктуру в Турции

РИАМО - 8 окт. Аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов считает, что газовый хаб на территории Турции можно создать как виртуальную площадку, то есть точку ценообразования на границе этой страны и Болгарии, а возводить там газовую инфраструктуру не стоит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕБ
Елена Бреслова
пока не надо строить на пороге 3-я мировая...
Ответить
1 д.
Алексей Сафронов
Строительство в Турции газового центра, как терминала раздающего покупателям товара, нужно Турции. Вот пускай они строят и соответственно на 100% владеют... Не хватало нам ещё одного провала на этом поприще уже с Турции.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх