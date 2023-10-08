Эксперт Капитонов: пока не стоит строить газовую инфраструктуру в Турции

РИАМО - 8 окт. Аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов считает, что газовый хаб на территории Турции можно создать как виртуальную площадку, то есть точку ценообразования на границе этой страны и Болгарии, а возводить там газовую инфраструктуру не стоит.
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