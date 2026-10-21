В кампании вокруг Украины один проигравший — президент США Дональд Трамп. Европа, а это 27 стран Евросоюза плюс Великобритания, уже два года содержит Киев и воюет против России, а Трамп переложил на неё финансирование и ослабил позиции США в НАТО.