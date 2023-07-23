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Расшифрованы таинственные тексты, найденные советскими археологами

Расшифрованы таинственные тексты, найденные советскими археологами

Правда, ученые пока не раскрывают суть расшифрованных материалов. Лингвисты, работавшие под патронажем Кельнского университета (Германия), расшифровали более 50% загадочных кушанских текстов (надписей), найденных во времена Советского Союза.

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