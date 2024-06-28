Дивизион РСЗО «Полонез» в рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь участвует в выполнении задач по прикрытию участков белорусско-украинской границы.
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Дивизион РСЗО «Полонез» в рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил Республики Беларусь участвует в выполнении задач по прикрытию участков белорусско-украинской границы.
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