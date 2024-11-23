«Большой сюрприз». Джордж Рассел удивлён скорости Mercedes в Лас-Вегасе

«Большой сюрприз». Джордж Рассел удивлён скорости Mercedes в Лас-ВегасеLAT Images / MercedesГонщик Mercedes Джордж Рассел после победы в квалификации Гран При Лас-Вегаса признался, что вместе с командой удивлён скорости машины W15 на городской трассе в Неваде.
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