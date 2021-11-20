Производители ДНР начнут поставлять свою продукцию на российский рынок

Россия снимает все ограничения на экспорт и импорт для республик Донбасса. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина является «прорывным» для ДНР, заявил в интервью «Парламентской газете» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.