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Производители ДНР начнут поставлять свою продукцию на российский рынок

Производители ДНР начнут поставлять свою продукцию на российский рынок

  Россия снимает все ограничения на экспорт и импорт для республик Донбасса. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина является «прорывным» для ДНР, заявил в интервью «Парламентской газете» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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