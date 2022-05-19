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«Коммерсант»: Белорусская «Санта Бремор» приостановила поставки семги в Россию

«Коммерсант»: Белорусская «Санта Бремор» приостановила поставки семги в Россию

Белорусский производитель «Санта Бремор» вынужден был приостановить поставки в Россию семги под брендом «Русское море» из-за прекращения доступа к норвежскому лососю после начала военной операции РФ на Украине, сообщает сегодня газета «Коммерсант».

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