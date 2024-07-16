Высшие чины США продолжают умирать в украинских бункерах

Сразу несколько очень "важных" американцев скончались в зоне СВО менее чем за месяц. Причём пока Вашингтон всячески отрицает присутствие официального военного контингента страны на Украине, смерть "поставщика F-16" Ричарда Кирлина, действующего дипломата, подтвердили официально.