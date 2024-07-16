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Высшие чины США продолжают умирать в украинских бункерах. Официально: После генерала — «главного тренера ВСУ» погиб «поставщик F-16»

Сразу несколько очень "важных" американцев скончались в зоне СВО менее чем за месяц. Причём пока Вашингтон всячески отрицает присутствие официального военного контингента страны на Украине, смерть "поставщика F-16" Ричарда Кирлина, действующего дипломата, подтвердили официально.

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